Andreas Jungmann è il nuovo sindaco di Bressanone. Il candidato della Svp ha vinto al primo turno con il 54,3%, pari a 5.479 voti. Più indietro tutti gli altri: Sabine Mahlknecht (Team K) all’11,6%, Renate Prader (Pd) al 10,5%, Markus Frei (Alternativa Ecosociale) al 9,9%, Antonio Bova (Lega e Fratelli d’Italia) all’8%, Konrad Unterfrauner (Südtiroler Freiheit) al 3,4%, Christopher Fissneider (Jwa) al 2,2%.

La città, la terza per numero di abitanti in Alto Adige, tornava alle urne a seguito dell’elezione in consiglio provinciale dell’ex sindaco Peter Brunner. In calo l’affluenza: ha votato il 56,5% degli aventi diritto (cioè 10.325 cittadini), contro il 64,2% (11.386 persone) del 2020.

