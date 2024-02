Screenshot da X

L'eurodeputata di Forza Italia dice che l'assalitore parlava italiano e l'ha colpita con una stampella

Alessandra Mussolini denuncia di aver subito un’aggressione a Strasburgo. “Sono stata aggredita da un uomo che parlava italiano. Sono qui a Strasburgo, una serie di insulti pazzeschi. Aveva una specie di stampella, me l’ha data addosso sulla schiena e sulle spalle. C’è troppa violenza, sono stravolta“, ha detto in un video pubblicato su X l’europarlamentare di Forza Italia, che oggi si trovava nella città francese per la plenaria dell’Europarlamento.

Sono stravolta per quello che è successo pic.twitter.com/AeFoESYA81 — Alessandra Mussolini (@Ale_Mussolini_) February 26, 2024

