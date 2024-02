Il dirigente a margine della Scuola di formazione politica della Lega

I primi lavori per la costruzione del Ponte sullo Stretto di Messina potrebbero partire già entro l’estate. Lo ha detto Pietro Ciucci, ad della società Stretto di Messina, a margine della Scuola di formazione politica della Lega, in corso a Roma. “Il nostro obiettivo è arrivare entro giugno all’ok del Cipes così da avviare i primi lavori sul territorio in estate”, ha affermato. “Puntiamo al massimo del risultato – ha aggiunto – stiamo trasmettendo la documentazione appena approvata il 15 di febbraio dal consiglio di amministrazione ai ministeri competenti, per la conferenza dei servizi e le valutazioni di impatto ambientale“.

