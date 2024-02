La Cgil: "Preoccupazione democratica". Lunedì alle 12 l'incontro al Viminale

Il segretario dlela Cgil Maurizio Landini in una lettera al ministro Matteo Piantedosi parla delle manganellate agli studenti a Pisa di ieri. “Egregio Ministro, intendo sollecitare alla Sua attenzione l’opportunità di convocare un incontro in tempi rapidi con le organizzazioni sindacali confederali. Ciò a seguito delle cariche violente di cui sono state oggetto le studentesse e gli studenti a Pisa ed anche in altre città e su cui vogliamo esprimerLe fin d’ora la nostra disapprovazione e preoccupazione democratica. In attesa di un Suo cortese riscontro, Le porgo cordiali saluti.” dice il leader della Cgil.

Il Viminale ha confermato che il ministro Piantedosi ha avuto contatti telefonici con i leader sindacali per fissare un incontro lunedì.

Cittadinanzattiva: “Qualcuno risponda per manganellate”

“Profonda indignazione. Il diritto dei giovani di manifestare pacificamente sia tutelato sopra ogni cosa”. Lo dice Cittadinanzattiva in merito a quanto accaduto ieri a Pisa:

“Le immagini delle manganellate con cui ieri le forze dell’ordine hanno risposto alla manifestazione pacifica delle studentesse e degli studenti pisani ci lasciano sgomenti e profondamente indignati” dichiara Anna Lisa Mandorino, Segretaria generale di Cittadinanzattiva. “Allo sgomento si unisce con altrettanto forza un sentimento di vicinanza per queste ragazze e ragazzi e di gratitudine verso chi è sceso in piazza in segno di solidarietà nei loro confronti. Anche l’assemblea Cittadinanzattiva di Pisa ha aderito alla manifestazione di ieri sera per essere accanto ad una generazione che sta vivendo in una epoca di incertezze sociali ed economiche e di gravi emergenze globali e che per questo meriterebbe rispetto, ascolto, attenzione. Non certo violenza da parte di chi rappresenta lo Stato”. Cittadinanzattiva si unisce alla richiesta di chi, a cominciare dai docenti del liceo artistico Russoli, chiede che qualcuno risponda “dell’inaudita e ingiustificabile violenza cui sono stati sottoposti i ragazzi”, e che si proceda all’inserimento dei codici identificativi per le forze dell’ordine, perché mai più restino impunite simili vicende.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata