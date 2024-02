Le congratulazioni di Marina e Pier Silvio Berlusconi

I delegati di Forza Italia, a conclusione del Congresso del partito, hanno eletto per alzata di mano Antonio Tajani segretario nazionale del partito. Al momento del voto tutta la platea si è alzata acclamando ‘Antonio, Antonio’. L’elezione è avvenuta all’unanimità dei presenti. “Devo dire con soddisfazione che il primo messaggio di congratulazioni che mi è arrivato è quello di Marina e Pier Silvio Berlusconi, che oltre a congratularsi con me inviano a tutti noi un messaggio e un augurio di buon lavoro anche in vista delle prossime elezioni europee. La famiglia Berlusconi continua a seguire con affetto la più bella creatura di Silvio Berlusconi, che è Forza Italia”, ha detto il segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, nel discorso conclusivo del Congresso nazionale a Roma.

Grande responsabilità fascia capitano dopo Berlusconi

“Mi sento una grande responsabilità sulle spalle, non è facile vestire la fascia di capitano quando prima di te l’aveva Berlusconi. Non sarò Maradona, ma ce la metterò tutta”, ha aggiunto il segretario nazionale di Forza Italia.

