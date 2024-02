Il vicepremier: "Russia ha violato il diritto internazionale, questo è inaccettabile"

“Noi stiamo aiutando l’Ucraina perché è un baluardo di libertà. Se noi accettiamo il principio che il più forte invade il territorio del più debole, finisce il diritto internazionale, è una questione di principio”. Lo ha detto il ministro degli Esteri e vicepremier, Antonio Tajani, parlando a ‘Radio anch’io’ su Rai Radio1 in una parte della puntata dedicata al secondo anniversario dell’invasione russa dell’Ucraina.

“La Russia ha violato il diritto internazionale, ha invaso un Paese libero e democratico e questo non può essere accettato. Noi non siamo in guerra con la Russia, stiamo difendendo il diritto all’indipendenza e alla libertà dell’Ucraina e quindi del suo popolo”, ha proseguito Tajani ai microfoni di ‘Radio anch’io’.

“Ecco perché abbiamo aiutato da un punto di vista economico, militare, anche per quanto riguarda la ricostruzione, quindi con un grande sostegno politico che verrà sancito molto presto dall’accordo di protezione di sicurezza fra Italia e Ucraina che verrà firmato molto presto dal presidente del consiglio Meloni con Zelensky”, ha aggiunto il titolare della Farnesina.

