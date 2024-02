La replica del vicepremier e leader della Lega: "Ne presentano una alla settimana, di loro mi interessa zero"

Mozione di sfiducia contro Matteo Salvini annunciata dal leader di Azione, Carlo Calenda e appoggiata dal M5S. Di mozioni di sfiducia “ne presentano una alla settimana. Sono riusciti ad aprire una inchiesta sul Ponte sullo Stretto prima che partissero i lavori. C’è una sinistra che non vuole si faccia nulla. Io vado avanti”. Replica così il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini. “Mi hanno chiesto le dimissioni non so quante volte. Delle mozioni di Conte, Schlein, Calenda mi interessa zero”, aggiunge Slavini, e “con tutto l’affetto per Conte, Schlein e Calenda, mi occupo di fare strade, autostrade, ferrovie e ponti“.

