La segretaria dem commenta l'inchiesta aperta sull'opera

“L’inchiesta sul ponte sullo Stretto? Vogliamo vederci chiaro perché da parlamentari ci è stato impedito di accedere a degli atti per fare delle valutazioni e fare il nostro lavoro. Chiediamo di vederci chiaro non per noi ma per la cittadinanza italiana”. Così la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein, a margine del seminario “Un AI al servizio delle persone. Il protagonismo europeo per una rivoluzione democratica e intelligente” a Palazzo Merulana a Roma.

