Salvini: "Su governatori andiamo avanti, vota Parlamento"

La Lega, secondo quanto si apprende, ha ritirato l’emendamento al decreto Elezioni che prevede il terzo mandato per i sindaci con più di 15 mila abitanti. La proposta di modifica, oltre ad avere il parere contrario del relatore Alberto Balboni, aveva avuto il parere contrario anche del Governo. Sulla proposta della Lega che riguarda invece il terzo mandato per i governatori, che ha sempre parere contrario del relatore, il governo si è rimesso all’aula.

Salvini: “Su governatori andiamo avanti, vota Parlamento”

“Vota il Parlamento, andiamo avanti. Vota il Parlamento. Non l’ascolteranno”. Questa la risposta del vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, ad Agorà Rai Tre, alla domanda se i parlamentari della Lega accoglieranno l’invito del presidente della commissione Affari costituzionali del Senato di FdI, Alberto Balboni, di ritirare l’emendamento sul terzo mandato per quanto riguarda i governatori regionali.

Gasparri: “Emendamento su governatori sarà respinto, no drammi”

“È un non problema. L’emendamento dei sindaci è stato ritirato. Quello sul terzo mandato dei governatori ragionevolmente sarà respinto perché ci sono opinioni diverse, senza drammi. Le cose procedono come previsto. È un tema politico, verrà respinto e non succederà nulla come tanti altri emendamenti”. Così il capogruppo di FI al Senato Maurizio Gasparri a margine dei lavori della commissione Affari costituzionali del Senato.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata