Il ministro dell'Ambiente fuori dal Senato

“Nella Pianura Padana si è già fatto un notevole lavoro. È chiaro che non è ancora sufficiente“. Lo ha dichiarato il ministro dell’ambiente Gilberto Pichetto Fratin ai cronisti che lo hanno intercettato in ingresso al Senato. Interrogato poi sulla credibilità dei dati relativi all’inquinamento a Milano, il ministro ha quindi risposto:”Non lo so, questo è un indicatore privato. Non mi esprimo”.

