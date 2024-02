Il leader della Lega a Cagliari per il comizio di chiusura della campagna elettorale alle regionali in Sardegna

“Per me ogni droga è merda e non ci sono droghe buone. Nel codice della strada che arriverà in aula il primo marzo ho previsto il ritiro della patente per chi guida drogato, perché chi si droga è un coglione ma mettersi alla guida da drogati è da doppio coglione”. Così il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, intervenendo dal palco allestito alla Fiera di Cagliari per il comizio di chiusura della campagna elettorale di Paolo Truzzu per le elezioni regionali in Sardegna.

