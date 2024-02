E Calenda replica: "Hai rotto le balle, ricordati di querelarmi"

Matteo Salvini torna sul caso Navalny: “Contestazioni alla Lega da parte della sinistra ci sono tutti i giorni. Noi ieri eravamo in piazza per chiedere chiarezza e chiedere la fine nel 2024 di tutti i conflitti aperti. Noi come possiamo sapere cosa è successo a Navalny? Come posso giudicare oggi cosa è successo dall’altra parte del mondo, capisco la posizione della moglie, ma è giusto fare chiarezza. È chiaro che c’è un morto e quindi bisogna fare assolutamente chiarezza, ma la chiarezza la fanno i medici e i giudici, non la facciamo noi” ha dichiarato il leader della Lega su Rtl 102.5″.

“Noi ieri siamo andati – ha aggiunto a proposito della fiaccolata al Campidoglio – tutte le fesserie in questi anni sui legami con la Russia, i finanziamenti inesistenti sulla Russia, sono state archiviate, i giudici hanno detto che non è successo nulla, sono palle. Siamo andati a manifestare pacificamente e qualche meno pacifico di sinistra urla contro di noi”.

Calenda: “Salvini non rompa le balle”

“Adesso, Matteo Salvini, hai rotto le balle”. Lo scrive su X il leader di Azione, Carlo Calenda, rispondendo alle parole del leader della Lega che ha detto che “non si può sapere” cosa sia successo a Navalny e che chiarezza la devono fare medici e giudici. “1) il giudizio dei magistrati di una dittatura non conta nulla – scrive -. 2) ieri hai mandato i tuoi ad una manifestazione contro l’assassinio di Navalny. 3) dacci evidenza che l’accordo con Russia Unita è stato disdetto. 4) ora chiedo al mio ufficio studi di verificare uno per uno gli imprenditori che hanno finanziato la Lega che legami hanno con la Russia. 5) ricordati di querelarmi”.

Se la Lega e @matteosalvinimi non smentiranno pubblicamente il rinnovo dell’accordo con il partito di Putin Russia Unita, @Azione presenterà una mozione di sfiducia contro Salvini. Un Ministro della Repubblica non può essere partner politico di un dittatore assassino e… — Carlo Calenda (@CarloCalenda) February 20, 2024

E poi ha aggiunto: “Se la Lega e Matteo Salvini non smentiranno pubblicamente il rinnovo dell’accordo con il partito di Putin Russia Unita, Azione presenterà una mozione di sfiducia contro Salvini. Un ministro della Repubblica non può essere partner politico di un dittatore assassino e imperialista che vuole disgregare l’Ue. Aggiungo che c’è un serio problema di sicurezza nazionale e di accesso ad informazioni sensibili”.

