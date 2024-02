Il segretario nazionale di Forza Italia in vista delle Regionali: "La maggioranza ha sempre trovato la sintesi"

“La maggioranza ha sempre trovato la sintesi, è ovvio che ci sono idee diverse altrimenti saremmo un partito unico. Ma quello che conta è arrivare uniti, è successo in Sardegna, succederà in Basilicata”. Lo ha detto il segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, in una conferenza stampa alla Camera in vista del Congresso Nazionale in programma a Roma venerdì e sabato. Ma, ha aggiunto, “Il candidato migliore è Bardi”.

