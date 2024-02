Così il ministro Piantedosi a margine di un convegno in Prefettura

“I Cpr sono luoghi di trattenimento previsti dalla legge, si concentrano situazioni di comprensibile disperazione di chi ci finisce dentro. Molto spesso non sono nelle condizioni migliori proprio per l’opera di vandalizzazione che viene fatta dalle persone che sono dentro”. Così il ministro Piantedosi a margine della sottoscrizione dell’accordo tra Regione Lombardia, Agenzia Nazionale per l’amministrazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e Anci Lombardia, a Milano.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata