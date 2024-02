Il ministro dell'Interno: "È un'operazione che si fa normalmente"

Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, commenta l’identificazione a Milano da parte della polizia di una dozzina di persone che volevano onorare con fiori la memoria del dissidente russo Alexei Navalny sotto la targa per Anna Politkovskaya. “L’identificazione delle persone è un’operazione che si fa normalmente nei dispositivi di sicurezza per il controllo del territorio. Mi è stato riferito che il personale che aveva operato non avesse piena consapevolezza“, ha detto a margine della firma di un accordo sui beni confiscati con la Regione Lombardia. “È capitato anche a me nella vita di essere identificato, non credo che che sia un dato che comprime una qualche libertà personale“, ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata