Il ministro dell'Istruzione: "Il docente deve governare queste opportunità"

Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha partecipato a un evento a Milano dal titolo ‘Coscienza Umana e Intelligenza Artificiale’. Interpellato dai giornalisti su come la scuola pubblica si stia preparando a questa nuova sfida, Valditara ha risposto: “Ci stiamo investendo un sacco di risorse. Un miliardo e duecento milioni di euro per tutto il digitale. 450 milioni per la formazione dei docenti. Quindi veramente è un investimento notevolissimo. Una grande sfida. Però, mi raccomando, sempre la persona al centro. E quindi l’intelligenza artificiale deve essere uno strumento, ma deve essere sempre il docente a governare queste straordinarie opportunità che però possono anche essere dei grandi rischi”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata