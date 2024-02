E' stato nominato dal Cdm su proposta del ministro della Difesa Guido Crosetto

Carmine Masiello è il nuovo Capo di Stato maggiore dell’Esercito. La nomina è stata deliberata dal Cdm su proposta del ministro della Difesa Guido Crosetto.

Chi è Carmine Masiello

Paracadutista militare, il Generale Masiello ha iniziato la sua carriera presso il 185° Gruppo Artiglieria Campale Paracadutisti e, da settembre 2010 a ottobre 2011, è stato Comandante della Brigata paracadutisti ‘Folgore’.Ottimo conoscitore della Nato e della relazioni Atlantiche, la carriera del Generale Masiello è stata contraddistinta da numerose attività nei teatri di crisi internazionali, che lo hanno visto prendere parte alle principali missioni italiane di stabilizzazione (Nord dell’Iraq – Airone; Somalia – Ibis; Bosnia Erzegovina – Ifor; Libano – Unifil e Afghanistan, quale Comandante del “Regional Command West” nel 2011).Il Generale Masiello ha ricoperto incarichi di rilievo presso l’Esercito Italiano, lo Stato Maggiore della Difesa e la Presidenza del Consiglio. Designato Capo Ufficio Generale del Capo di Stato Maggiore dell’Esercito (2011 – 2015), è stato poi nominato Capo Ufficio Generale del Capo di Stato Maggiore della Difesa (2015 – 2016). Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha ricoperto gli incarichi di Consigliere Militare del Primo Ministro (2016 – 2018) e di Vice Direttore Generale del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza (febbraio 2018 – maggio 2021). Il 17 maggio 2021 ha assunto l’incarico di Sottocapo di Stato Maggiore della Difesa.

Masiello vanta una formazione caratterizzata da un ampio e qualificato percorso di studi di stampo internazionalistico, che si è articolato a livello nazionale (Laurea in Scienze Politiche e in Scienze Strategiche; Laurea di 2° livello in Scienze Internazionali e Diplomatiche; Master di specializzazione in Studi Europei e il Master di secondo livello in Intelligence e Sicurezza) e estero (Francia, con la frequenza del 120° Corso di Stato Maggiore e il Corso Superiore di Stato Maggiore presso il Collegio Interforze di Difesa francese; Stati Uniti, con la partecipazione al Corso avanzato per Ufficiali di Artiglieria ed il Corso di gestione delle risorse). Ha un’ottima conoscenza delle lingue inglese e francese e una buona conoscenza di quella spagnola.

