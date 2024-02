Il presidente della Campania: "Non bisogna trovarsi scoperti quando il problema esplode"

“Dobbiamo cominciare a ragionare da oggi. Se non ci saranno proroghe le istituzioni saranno obbligate a bandire gare per la gestione di moli di aree demaniali. Questo rischia di determinare il caos e di portare presenze nei territori non sempre adeguate. Dobbiamo trovare un punto di equilibrio. Dobbiamo sicuramente aprire la società italiana anche al mercato, ma dobbiamo tutelare le nostre imprese e quelle che hanno fatto investimenti. Dobbiamo iniziare a ragionare da oggi per non trovarci scoperti quando poi il problema esplode”. Così Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, rispondendo a una domanda in merito alla Bolkestein in un’intervista a margine del suo intervento alla 50esima edizione del NauticSud, a Napoli.

