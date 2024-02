Luca Dell'Atti si scusa sui social: "L'ho fatto nell'impeto di una critica sulle posizioni assunte dalla presidente del Consiglio con riferimento alla giornata del ricordo"

Il presidente del Museo delle civiltà preclassiche di Ostuni (in provincia di Brindisi), Luca Dell’Atti, ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto della premier Giorgia Meloni a testa in giù. Subito dopo sono arrivate le richieste di rimozione della storia da parte di Fratelli d’Italia e infine anche le scuse di Dell’Atti.

“Pongo le mie scuse, sincere e sentire, all’onorevole Giorgia Meloni, per l’immagine di pessimo gusto che ho, improvvidamente, postato sulle mie storie Instagram”, ha scritto sui suoi canali social il presidente del museo. “L’ho fatto nell’impeto di una critica (poco attenta nelle modalità) sulle posizioni assunte dalla presidente del Consiglio con riferimento alla giornata del ricordo. La leggerezza del mio gesto mediatico non ha nulla a che fare con la mia personalità, tutt’altro che violenta. La mia famiglia, la mia storia politica, la mia professione e le mie amicizie dimostrano la mia completa lontananza dalla modalità e messaggi violenti di qualunque tipo. In parole più chiare: per i miei valori e la mia sensibilità, non potrei mai concepire neppure di augurarmi la morte a qualcuno”, ha aggiunto scusandosi anche con “l’istituzione museo e con il Comune di Ostuni”.

