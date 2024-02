Il leader di Iv a Genova: "Alle regionali nel 2025 ci sarà un nuovo scenario politico"

“Ora ci sono le Europee. Le regionali sono nel 2025, e io dico che ci sarà già un nuovo scenario politico, c’è tempo per parlarne”. Lo ha detto il leader di Italia Viva Matteo Renzi da Genova sabato sera a margine della presentazione del suo ultimo libro, rispondendo ai giornalisti sul tema delle prossime elezioni europee e regionali. “Italia Viva – ha sottolineato – porta avanti una politica che non è con questa destra sovranista e non è con questa sinistra inconcludente. Siamo l’unica possibilità al centro“.

