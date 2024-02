Il siparietto del ministro in visita in via Nomentana a Roma

Simpatico siparietto del ministro Francesco Lollobrigida in visita al presidio degli agricoltori di via Nomentana a Roma. Durante il suo giro, il ministro si è seduto a tavola con alcuni manifestanti che gli hanno offerto degli arrosticini: “Meglio della carne sintetica” è stato il suo commento.

