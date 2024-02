Il patto sulla sicurezza sociale è stato siglato dal ministro degli Esteri Tajani insieme al suo omologo di Tirana Hasani

Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, e l’omologo albanese, Igli Hasani, hanno firmato a Roma l’accordo tra i due Paesi sulla sicurezza sociale che, ha spiegato Tajani, “garantisce i diritti pensionistici ai lavoratori italiani in Albania e ai lavoratori albanesi in Italia”. Tajani ha ricordato che “erano 15 anni che attendevamo la firma apposta oggi“. Una “decisione comune di Roma e Tirana che offre a tante persone sicurezza e prospettive per il futuro”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata