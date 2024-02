L'ex premier è coautore del libro scritto con Donatella Stasio ‘Storie di diritti e di democrazia - la Corte costituzionale nella società’

“Non dobbiamo temere l’autonomia differenziata“. Così Giuliano Amato ha scherzato nel corso della presentazione, in tribunale a Milano, del libro scritto con Donatella Stasio ‘Storie di diritti e di democrazia – la Corte costituzionale nella società’ (edito da Feltrinelli). Il Dap (Dipartimento Amministrazione Penitenziaria) ha infatti bloccato un’analoga presentazione del volume sia nel carcere San Vittore di Milano che, in precedenza, come spiegato dal Garante dei detenuti della Lombardia, Francesco Maisto, in un penitenziario della Campania. Il giurista si è poi trincerato dietro a numerosi no comment e non ha voluto rilasciare altre dichiarazioni sulla vicenda. “Siamo rimasti esterrefatti, sorpresi, dispiaciuti”, ha invece commentato la coautrice del libro, la giornalista Donatella Stasio: “Per ora è così ma è importante che anche gli altri percepiscano quello che è successo e lo valutino”.

