Il capo dello Stato nella cerimonia di inaugurazione della Capitale Europea del Volontariato 2024

Sergio Mattarella è arrivato a Trento in occasione della cerimonia di inaugurazione della città come Capitale Europea del Volontariato 2024. “Far crescere la solidarietà in Europa, in ogni direzione, vuol dire far crescere l’Europa e i popoli che la abitano. Ne abbiamo misurato l’importanza durante la pandemia del Covid. Le insufficienze dell’Europa, le carenze che vanno a scapito dei cittadini, dipendono il più delle volte proprio da un difetto di solidarietà“, ha detto il presidente della Repubblica intervenendo sul palco.

