Il capo dello Stato: "Solidarietà è un moto che parte dalle coscienze"

Trento è la Capitale europea e italiana del volontariato 2024. In occasione dell’inaugurazione ufficiale, è arrivato in città il presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ha tenuto un discorso durante la cerimonia. “ll volontariato è risorsa tra le più preziose di una società. L’Italia, per nostra fortuna, è ricca di volontari e di associazioni che raccolgono e organizzano queste energie civili. Volontari che portano sollievo negli ospedali. Volontari che danno forza alla protezione civile, che si occupano di sicurezza ambientale, che custodiscono e valorizzano il patrimonio culturale”, ha detto il Capo dello Stato sul palco. “La solidarietà è un moto che parte dalle coscienze“.

