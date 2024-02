Il ministro degli Esteri: "Prima bisogna ottenere i domiciliari in Ungheria, dopo di che bisogna chiederli in Italia"

Nuovi sviluppi in merito al caso di Ilaria Salis. C’è la possibilità che la 39enne milanese, detenuta in carcere a Budapest, possa andare agli arresti domiciliari in Italia o nell’ambasciata in attesa che venga pronunciata la sentenza. Prima però è necessario presentare un’istanza. A spiegare la situazione ci ha pensato il ministro degli Esteri Antonio Tajani. “Prima bisogna ottenere i domiciliari in Ungheria, dopo di che bisogna chiedere i domiciliari in Italia. Seguiamo il caso rispettando le norme vigenti, quindi tutto ciò che è possibile per garantire una detenzione rispettosa dei diritti della persona”, ha affermato il vicepremier a margine di un convegno di Forza Italia a Rho.

“Il padre ha chiesto di incontrarmi e gli dirò quello che secondo me conviene fare in questi momenti. Io condivido quello che lui ha detto oggi in un’intervista, che non bisogna trasformare una vicenda giudiziaria in un fatto politico, perché se diventa un fatto politico non si fa il bene e l’interesse della persona detenuta. Noi dobbiamo invece lavorare in punta di diritto e non farne una polemica di tipo politico, quindi mi pare che il padre abbia capito bene qual è il nome del problema”, ha proseguito Tajani. “Noi siamo riusciti a portare in Italia Alessia Piperno che stava in carcere in Iran in condizioni preoccupanti, anche perché il rischio era la pena capitale. Abbiamo portato in Italia Patrick Zaki lavorando sempre sotto traccia, puntando al risultato e non al clamore mediatico”.

“La richiesta dei domiciliari è una richiesta che gli avvocati fino adesso non hanno fatto – ha continuato – Però ripeto, non dipende da noi. Noi possiamo soltanto seguire le vicende giudiziarie e abbiamo aiutato la famiglia. Abbiamo fatto sì che il procuratore generale andasse a controllare lo stato di detenzione della signora Salis, è andata una psicologa a parlare con lei e abbiamo fatto tutte le verifiche sulle sue condizioni. Abbiamo organizzato nella nostra ambasciata l’incontro con i genitori e adesso andrà anche l’ambasciatore di nuovo a incontrarla”.

