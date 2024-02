Milano, 3 feb. (LaPresse) – “Noi siamo riusciti a portare in Italia Alessia Piperno che stava in carcere in Iran in condizioni preoccupanti, anche perché il rischio era la piena capitale. Abbiamo portato in Italia Patrick Zaki, lavorando sempre sotto traccia, puntando al risultato e non al clamore mediatico. La richiesta dei domiciliari è una richiesta che gli avvocati fino adesso non hanno fatto. Non dipende da noi”. Così il ministro degli Esteri e vicepremier, Antonio Tajani in merito alla vicenda di Ilaria Salis a margine di un convegno di Forza Italia a Rho.

