Il ministro degli Esteri: "Catene e lucchetti sono inammissibili e sproporzionati"

“Sulla dignità di Ilaria Salis, come di ogni persona detenuta, non possiamo transigere. Oggi è stato convocato alla Farnesina l’incaricato d’affari ungherese, l’ambasciatore si trova in patria, e a lui abbiamo ribadito il forte messaggio di condanna per il trattamento degradante e umiliante riservato a Salis”. Così il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in audizione presso le commissioni Esteri di Camera e Senato sugli esiti del Consiglio Affari esteri dell’Unione europea del 22 gennaio e sulle priorità della presidenza italiana del G7. “Catene e lucchetti appaiono inammissibili e sproporzionati rispetto alle esigenze procedurali e non in linea con la direttiva comunitaria sul trattamento dei detenuti in attesa di giudizio”, ha aggiunto, “abbiamo anche richiamato l’esigenza di un pieno accesso alle prove, inclusi i video su cui si basa l’accusa, e l’auspicio di un rapido ed equo processo”.

