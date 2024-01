L'ex premier poi ha commentato le parole del ministro degli Esteri Antonio Tajani

Il Movimento Cinque Stelle ha chiesto un’informativa urgente alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni in merito al caso di Ilaria Salis. Lo ha fatto sapere il leader pentastellato Giuseppe Conte, intercettato dai cronisti a Montecitorio. La 39enne milanese è detenuta da quasi un anno a Budapest e le immagini dell’udienza hanno mostrato la donna con catene e manette a mani e piedi. Salis è in carcere con l’accusa di aver aggredito due estremisti di destra nella Capitale ungherese e rischia fino a 24 anni di reclusione. “C’è una nostra connazionale in catene in Ungheria e i nostri patrioti non si sono dimostrati solerti nei suoi confronti”. L’ex premier poi ha commentato le parole del ministro degli Esteri Antonio Tajani che aveva affermato di non essere stato informato dagli ambasciatori: “Bastava leggere le rassegne stampa di mesi fa, la notizia era già sui giornali”.

