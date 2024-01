Il vicepremier in occasione dei 30 anni di Forza Italia

“Non lo so, è ancora molto presto”. Non scioglie la riserva sulla sua candidatura alle prossime elezioni europee Antonio Tajani, rispondendo alle domande dei cronisti a margine delle celebrazioni per i 30 anni di Forza Italia. Il vicepremier ha poi ricordato che la strategia del partito in vista dell’appuntamento elettorale è quella di “rafforzare la presenza dei popolari europei nel governo italiano e in Europa”. Il ministro degli Esteri ha poi risposto anche a chi gli chiedeva se Forza Italia rischiasse un appiattimento in caso di candidatura della presidente Giorgia Meloni: “Siamo molto più forti di quanto si pensi. Si mettano tutti l’anima in pace, non siamo appiattiti su nessuno”.

