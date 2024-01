Le parole del vicepremier a margine delle celebrazioni per il trentennale del partito

“Festeggiare 30 anni di una forza politica che per 30 anni rimane protagonista sul palcoscenico nazionale e internazionale vuol dire che è una forza politica che ha sostanza, contenuti e prospettive”. Si è espresso così Antonio Tajani a margine delle celebrazioni per i 30 anni di Forza Italia: “Siamo il perno dell’azione di governo. Siamo una grande forza in Europa, destinata a contare sempre di più”, ha rimarcato il vicepremier, che ha poi sottolineato “più forza avrà Forza Italia più conterà l’Italia in Europa”. In merito al ruolo della famiglia Berlusconi nel partito, Tajani ha chiarito: “La famiglia Berlusconi è a noi vicina”, ricordando l’impegno che Forza Italia ha assunto per raggiungere l’autonomia finanziaria.

