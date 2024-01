La segretaria dem al Nazareno: "Parliamo di Medioriente, giustizia e autonomia differenziata"

“Preparazione della mozione sul Medioriente, giustizia, come mobilitarci sull’autonomia differenziata e l’appuntamento di Cassino di sabato. Di questo parleremo in segreteria, non sono all’ordine del giorno altre cose, né liste, né candidature“. Così la segretaria del Pd Elly Schlein arrivando al Nazareno per la riunione della segreteria dem.

