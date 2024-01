L’ex presidente della Camera: "Mina le basi della nostra repubblica"

L’ex presidente della Camera Roberto Fico boccia l’autonomia differenziata approvata dal Senato. “È una tragedia per il paese. È un caos totale anche per il Nord Italia, non solo per il Sud, ma questa riforma penalizza chi è più in difficoltà e quindi il Sud”, l’affonde dell’esponente 5 Stelle. Per Fico l’autonomia “mina le basi della nostra repubblica e costituzione perché se tu trattieni sul proprio territorio i residui fiscali per chi ce li ha significa che chi è più ricco sarà sempre più ricco e chi è più povero sarà sempre più povero”. Infine, Fico ha risposto anche a chi gli chiedeva se ci fosse stato uno scambio tra premierato e autonomia: “Noi andiamo in un caos istituzionale terribile” dato che autonomia differenziata e premierato “sono due direzioni totalmente opposte: una è territoriale e regionale e l’altra è nazionale”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata