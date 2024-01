Il vicepremier al congresso provinciale del partito a Torino: "C'è una forza seria, guardate a noi"

Antonio Tajani è arrivato al congresso provinciale di Forza Italia a Torino. “Noi siamo una forza tranquilla, seria, affidabile e responsabile e stiamo chiamando a raccolta tanti italiani. Noi non vogliamo togliere voti o fare la caccia ai voti dei nostri alleati – ha detto il vicepremier e segretario nazionale di FI in vista delle elezioni europee – C’è una grande famiglia, che è quella del partito del non voto. A queste persone vogliamo dire che c’è una forza seria, guardate a noi perché abbiamo le spalle larghe. In Europa Forza Italia è il Ppe e senza Forza Italia il nostro Paese non conta. Più sarà forte Forza Italia in Europa, più conterà l’Italia per il semplice motivo che siamo parte della forza determinante per qualsiasi tipo di scelta in Europa. Quindi, un voto utile“.

