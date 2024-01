Il vicepremier al congresso di Forza Italia a Torino: "Loro due in alto in classifica governatori italiani"

In vista delle elezioni regionali in Basilicata e in Piemonte, “per quanto ci riguarda, non esiste ipotesi alternativa“, rispettivamente a Vito Bardi e Alberto Cirio. “Sono i migliori candidati per vincere, perché hanno governato bene. Io non ho fatto mai nessuna polemica con nessun candidato di altre forze politiche”. Lo ha detto il vicepremier e segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, arrivando al congresso provinciale di Forza Italia a Torino. “Alberto Cirio – ha aggiunto – è stato un eccezionale presidente della Regione Piemonte, apprezzato da tutti, e ha ottenuto degli ottimi risultati. So quello che ha fatto per la sua regione e ha un ampio riconoscimento. Lo stesso vale per Vito Bardi, che è un eccellente presidente di Regione ed è stato il primo presidente della Basilicata a utilizzare i vantaggi che provengono dall’estrazione del petrolio per non pagare il gas e l’acqua ai lucani. Basterebbero queste due cose, ma se andiamo a vedere le classifiche dei governatori italiani, Vito Bardi e Alberto Cirio stanno in alta classifica“.

