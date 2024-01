Il leader del partito di estrema destra interpellato sulla possibile candidatura del generale

“Ho chiesto se si voleva presentare alle suppletive di Monza, lui rispose molto correttamente che ci avrebbe pensato e non era il momento di decidere. Io ritengo che la cosa importante che deve fare Vannacci è dire che cosa pensa della guerra in Russia o del discorso di Israele e Palestina o del fatto che noi continuiamo a essere nella Nato. Se lui dovesse essere un punto di riferimento su questi temi io sono il primo e mi accodo. Io vado con chi è contro la Nato contro gli Stati Uniti e contro Israele questo è il ruolo di Forza Nuova. Purtroppo non mi sembra che Vannacci stia danno segnali in questo senso”. Così Roberto Fiore, leader di Forza Nuova interpellato su una possibile candidatura del generale Roberto Vannacci, a margine di un evento organizzato a Milano per presentare la propria candidatura alle elezioni europee.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata