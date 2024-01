Il magistrato, vittima di Cosa Nostra, oggi avrebbe compiuto 84 anni

Oggi Paolo Borsellino avrebbe compiuto 84 anni. Magistrato, vittima di Cosa Nostra, è stato ucciso nella strage di via d’Amelio il 19 luglio 1992, assieme a cinque agenti della sua scorta.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha fatto gli auguri con un post sui social. “Il 19 gennaio 1940 nasceva Paolo Borsellino. È per lui che iniziai a fare politica ed è nel suo nome, e nel nome di tutti coloro che hanno sacrificato la vita per combattere la criminalità organizzata, che prosegue il nostro impegno nella lotta alla mafia, giorno dopo giorno. Per un’Italia migliore, per noi, per i nostri figli e le nuove generazioni. Buon compleanno Paolo. Il tuo esempio, la nostra guida. Non ti dimentichiamo”, ha detto la premier.

