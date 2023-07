La premier a Palermo nel 31mo anniversario

“Io ho cominciato a fare politica quando uccisero Paolo Borsellino, a poche settimane dall’omicidio di Giovanni Falcone. Per me il tema di quell’esempio di uomini delle istituzioni consapevoli dei rischi che corrono e che, nonostante ciò, continuano a fare il loro lavoro, rimane uno degli elementi più simbolici di quello che mi ha spinto a fare politica e di quello che mi ha portato a fare quello che sono oggi”. Così la premier Giorgia Meloni parlando con i giornalisti a margine dell’incontro per l’ordine e la sicurezza pubblica che si è tenuto in prefettura a Palermo, alla presenza anche del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. Giorgia Meloni è presente oggi a Palermo in occasione delle commemorazioni in memoria del 31esimo anniversario della strage di via D’Amelio dove persero la vita, per mano della mafia, Paolo Borsellino e 5 agenti della sua scorta il 19 luglio del 1992.

