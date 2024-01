Il vicepremier: "Anch'io sono oggetto di attenzione dei magistrati"

Nel Centrodestra tiene banco la questione dei candidati alle Regionali. In particolare, la maggioranza è spaccata sul governatore uscente della Sardegna Christian Solinas, sostenuto dalla Lega, ma scaricato da Fratelli d’Italia. “Sì, io sento Solinas per le infrastrutture, perché la Campania come la Sardegna è stata un po’ bistrattata. Su quello che fa la magistratura non do commenti, perché ne sono personalmente oggetto di attenzione quasi quotidiana. Diciamo che la riforma della giustizia servirà al Paese ed è urgente”, ha dichiarato il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini a margine del convegno su Sicurezza Stradale e Legalità che si è tenuto all’Università ‘Giustino Fortunato’ di Benevento. Alla domanda se tema imbarazzi sul caso di Solinas, ha replicato: “No, figurati”.

