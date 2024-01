La proposta di legge sul suicidio medicalmente assistito è stata bocciata dal Consiglio regionale del Veneto

Matteo Salvini è d’accordo con la decisione del Consiglio regionale del Veneto che, a maggioranza, ha votato contro la proposta di legge di iniziativa popolare sul suicidio medicalmente assistito. “Per me la vita va tutelata da prima della culla alla fine. Bisogna garantire cure necessarie alle future mamme e a colore che sono in difficoltà alla fine dei loro giorni ma senza ai arrivare ai livelli olandesi della morte per procura”, ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ad ‘Agorà’, su Rai 3. “La regione Veneto ha votato poi in democrazia hanno vinto i no. Anche io avrei votato in quel senso lì. La Lega non è una caserma, c’è libertà di pensiero. Quindi bene che sia finita così”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata