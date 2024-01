Il progetto di legge è stato bocciato dal Consiglio regionale del Veneto. Il governatore: "Gli ipocriti che fingono di non vedere che il suicidio assistito c'è già ma respingono la necessità di regolamentarlo"

Il Consiglio regionale del Veneto ha bocciato il progetto di legge di iniziativa popolare sul suicidio medicalmente assistito. “Qualcuno ha voluto far passare il messaggio, scorretto oltre che sbagliato, che la legge autorizzasse il fine vita. Ma non è così. Questa possibilità esiste già in forza di una sentenza” della Consulta del 2019 che “puntava a regolare modalità e tempi”, ha detto il presidente del Veneto Luca Zaia in un’intervista al Corriere della Sera.

Per il governatore non è stato un voto politico. “Non scherziamo. Dovevamo votare su un tema etico, non politico. Ognuno si è espresso secondo coscienza. Per quanto riguarda la Lega non abbiamo mai fatto una riunione per contare i voti. Avrei trovato vomitevole il contrario”. Il governatore ha affermato di avercela “con chi nega l’evidenza, con gli ipocriti che fingono di non vedere che il suicidio assistito c’è già ma respingono la necessità di adottare una legge per regolamentarlo”.

