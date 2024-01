Il leader di Sinistra Italiana: "Indecente scambio tra Meloni e Salvini"

Il segretario di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, ha espresso la sua opinione sull’autonomia differenziata, vista la sua presenza a una manifestazione organizzata da varie associazioni al Pantheon per protestare proprio contro la riforma proposta dal ministro Calderoli. “Chiamiamola per quella che è: l’autonomia differenziata è un imbroglio. Si chiama spacca-Italia”, ha dichiarato Fratoianni, aggiungendo: “Una controriforma pessima frutto di un indecente scambio tra Giorgia Meloni e Matteo Salvini: lo spacca-Italia in cambio del premierato”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata