La commissione Affari Costituzionali del Senato ha dato il via libera al testo sull’Autonomia differenziata votando a maggioranza per il mandato ai relatori, Paolo Tosato (Lega) e Costanzo Della Porta (Fratelli d’Italia), che riferiranno in Aula. Hanno votato a favore 13 senatori, 7 i contrari e una astensione.

Calderoli: “Testo migliorato, ascoltata l’opposizione”

“Grazie alla commissione Affari Costituzionali, al presidente Balboni e al lavoro lungo e molto approfondito che ha arricchito il testo. Credo che oggi ci siano le idee più chiare sull’Autonomia differenziata e sono emerse le varie sensibilità dei vari gruppi”. Così il ministro per gli Affari Regionali e l’Autonomia, Roberto Calderoli, parlando con i giornalisti al termine dei lavori. Sull’approdo in Aula Calderoli non si sbilancia: “Il lavoro che doveva essere fatto in commissione si è concluso, ora spetta alla capigruppo la decisione su quando calendarizzarlo”. “La maggioranza degli emendamenti che sono stati approvati sono dell’opposizione, è evidente che l’ascolto dell’opposizione ci sia stato“, ha concluso.

Salvini: “Passo avanti per storica battaglia Lega”

“Via libera dalla Commissione Affari costituzionali del Senato al disegno di legge del governo sull’Autonomia, che sarà presto in Aula. Un altro passo importante per una battaglia storica della Lega che porterà più efficienza, più servizi, più vicinanza ai territori, da Nord a Sud”. Lo scrive su X il leader della Lega, Matteo Salvini.

