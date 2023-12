Così il segretario di Sinistra Italiana sul voto negativo sulla ratifica

“La maggioranza ha fatto un’operazione politica per cancellare la cosa più importante: il fallimento clamoroso sulla riforma del patto di stabilità e crescita”. Si è espresso così Nicola Fratoianni in merito al voto negativo sulla ratifica del MES avvenuto alla Camera. “Da ieri l’Italia è estremamente più debole e fragile”, ha quindi aggiunto il segretario di Sinistra Italiana, che di conseguenza afferma: “Di fronte a quanto accaduto un ministro della repubblica – tra l’altro una persona seria come Giancarlo Giorgetti – dovrebbe trarne le conseguenze”. E alla domanda se il riferimento fosse alle dimissioni risponde: “Non ci sono molti modi per trarne le conseguenze dopo una sconfessione cos rilevante”.

