Così il senatore del Carroccio prima del Consiglio federale del partito

È iniziato nella sede di via Bellerio a Milano il Consiglio federale della Lega. All’ordine del giorno un punto sulla situazione politica e sulle prossime elezioni amministrative, regionali ed europee. Al suo arrivo, il capogruppo della Lega al Senato Massimiliano Romeo ha fatto il punto sul nodo legato alla scelta del candidato del Centrodestra per le elezioni regionali in Sardegna. “Come andrà?”, gli hanno chiesto i cronisti. “Bene. Una quadra si troverà di sicuro“, la risposta di Romeo. “Se dico che una quadra si troverà di sicuro, si troverà di sicuro”, ha aggiunto replicando a chi gli chiedeva se la coalizione correrà unita nell’isola. Al Consiglio federale presenti tra gli altri, il segretario e vicepremier Matteo Salvini, il capigruppo alla Camera Riccardo Molinari, il vicesegretario Andrea Crippa, il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon, il viceministro delle Infrastrutture e dei trasporti Edorardo Rixi, il capodelegazione leghista all’Europarlamento Marco Campomenosi e il governatore del Veneto Luca Zaia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata