Ungheria, in migliaia al Pride a Budapest: è il primo dopo l'era Orban

Decine di migliaia di persone si sono raccolte a Budapest per l’annuale corteo del Pride nonostante le temperature alte. Si tratta del 31esimo Budapest Pride ed è la prima marcia LGBTQ+ dopo la sconfitta elettorale di aprile dell’ex primo ministro ungherese Viktor Orban, che aveva provato a mettere al bando la manifestazione. La marcia è iniziata nel pomeriggio, con temperature che hanno raggiunto 38 gradi, nel mezzo di un’ondata di caldo record. Gli organizzatori hanno distribuito bottiglie d’acqua e l’azienda municipalizzata che gestisce l’approvvigionamento idrico ha aperto le fontane lungo il percorso. Fra balli e bandiere arcobaleno, i partecipanti sono partiti dall’iconico Teatro dell’Opera di Budapest e hanno attraversato il centro città prima di passare sul ponte Erzsébet, sul Danubio. Il nuovo governo non ha abrogato la legislazione dell’era Orbán che vietava il Pride, ma quest’anno la polizia ha autorizzato lo svolgimento dell’evento.