La Lega punta ancora su Solinas, il capogruppo al Senato del Carroccio: "I governatori uscenti si riconfermano"

“La logica del centrodestra è sempre stata quella che i governatori uscenti si riconfermano“. Così Massimiliano Romeo, capogruppo al Senato della Lega, commentando la scelta del candidato del centrodestra alle amministrative in Sardegna. “Dobbiamo fare tutti un passo in avanti in modo tale da poter partire subito con la campagna elettorale” aggiunge Romeo, che poi conclude: “Quello che deve prevalere è il fatto che se ci sono degli accordi su cui il centrodestra va avanti da tempo si continuino a portare avanti”. La Lega ha ribadito oggi la candidatura in Sardegna del presidente uscente Solinas.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata