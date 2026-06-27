Milano Pride 2026, Schlein arriva a sorpresa e canta ‘maledetta primavera’

La segretaria del Pd Elly Schlein è arrivata a sorpresa al Milano Pride 2026, raggiungendo il carro dei dem in jeans e camicia azzurra poco prima della partenza del corteo. Schlein non aveva previsto la tappa milanese nell’agenda di giornata — era attesa alle 19 alla festa dell’Unità di Parma — ma ha voluto comunque esserci, per una parata che quest’anno festeggia il 25esimo anniversario. Arrivata tra i militanti, la leader dem si è lasciata andare a balli e canzoni, intonando “Maledetta Primavera” di Loretta Goggi, per poi concedersi selfie tra i sostenitori.