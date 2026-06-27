Gaza, fratelli morti in un attacco israeliano: il dolore dei familiari

Un attacco con droni israeliano sabato ha ucciso due fratelli palestinesi, tra cui una ragazza di 15 anni, nel sud di Gaza, e ne ha feriti almeno altri sette, secondo quanto riferito dall’ospedale Nasser. L’attacco ha colpito tende che ospitavano palestinesi sfollati nel vasto campo di Muwasi, causando la morte di Islam Moussa, 15 anni, e di suo fratello Abdullah Moussa, 30 anni. L’esercito israeliano ha riconosciuto di aver colpito l’area, affermando di aver preso di mira un “militante di Hamas”, senza fornire prove. Filmati provenienti dall’ospedale mostrano i familiari in lacrime davanti ai corpi dei due fratelli avvolti in sudari bianchi.