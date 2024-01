Il viceministro alle Infrastrutture: "Ue disinteressata a lungo di Medio Oriente e Africa"

“Attivati tutti i canali diplomatici per garantire alle nostre navi un transito sicuro”. Così il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi, in visita al Porto di Napoli, sulla crisi in corso nell’area del Canale di Suez, dopo gli attacchi dei ribelli yemeniti nel Mar Rosso e la guerra tra Hamas e Israele. “L’Europa si dovrà occupare del tema, per troppo tempo non si è occupata di Africa e Medio Oriente”.

